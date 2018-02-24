Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta attığı 3 golle yıldızlaşan Bafetimbi Gomis, şampiyonluk yolunda çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
"METİN OKTAY HAREKETİNİ TARAFTARA TEŞEKKÜR İÇİN YAPTIM"
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Gomis, "Çok mutluyum. Özellikle Galatasaray taraftarı beni çok fazla destekledi. Sadece Galatasaray taraftarı değil, tüm Türk haklı bana mesajlar gönderdi ve beni destekledi. Bu akşamki 3 puanı takım halinde aldık. Bu sadece bireysel bir başarı değildi. Bu akşam alınan 3 puanı, beni çok fazla destekleyen doktor Yener İnce'ye ithaf etmek istiyorum. Gol sevincimi Metin Oktay'ın hareketiyle yaptım, çünkü taraftarlara teşekkür edip onlardan birisi olduğumu göstermek istedim" dedi.
"KASIMPAŞA MAĞLUBİYETİNDEN DERS ALMALIYIZ"
Fransız futbolcu, geçen hafta alınan Kasımpaşa yenilgisinin de unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlardan ders alarak yolumuza devam etmeliyiz. Yolumuz uzun, dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.
"TAKIMIN ŞAMPİYONLUĞU DAHA ÖNEMLİ"
Ligde 20 gole ulaştığı için mutlu olduğunu da ifade eden Gomis, "Buraya gelmeden önce de ne kadar gol atacağım değil, takımın şampiyonluğu benim için önemliydi. Her zaman da açıklamalarımda bunu söyledim. Ben gol atmayı seviyorum ama kimi zaman pas vermeyi de tercih ediyorum. Bu takım oyunu, takım olarak ilerlemeliyiz" diye konuştu.
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