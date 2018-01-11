Galatasaray, Gomis'in babasının vefat yıl dönümü için ülkesine gittiğini ve pazar günü kampa yeniden dahil olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "Oyuncumuz Bafetimbi Gomis, teknik heyetten aldığı özel izinle kamptan ayrıldı. Babasının vefat yıl dönümü için ülkesine giden Gomis, pazar akşamı tekrar kampta olacak"