Geride bıraktığımız yaz döneminde kadrosunu Luiz Gustavo, Rami, Abdennour, Mitroglou, Germain ve Amavi'nin transferlerini tamamlayan Marsilya adeta yeniden bir kadro kurdu.

Le 10 Sport'un haberine göre, kimi transferlerinden verim alan, kimisinden ise alamayan Marsilya'nın golcü transferindeki yeni hedefi Bafetimbi Gomis.

Marsilya formasını 1 yıl boyunca giyen Gomis, çocukken taraftarı olduğu takımda forma giydiği için mutlu olduğunu söylemişti.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması ile bu sezon ligde oynadığı 23 karşılaşmada 24 gol kaydetti. (Goal)