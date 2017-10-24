Gomis’ten Kameni’ye forma!

Aslan’ın Fransız golcüsü Gomis, derbiden sonra rakip soyunma odasına gidip Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisine formasını verdi.

Kameni, 2002’de Saint Etienne forması giyerken, 15 yaşındaki Gomis’e krampon hediye etmişti. Bu olayı unutamayan Gomis, hafta içinde “Kameni’ye saygım var. Ailemin hali vakti yerinde değildi, bana krampon almıştı” demişti.

Sarı-Kırmızılı oyuncu, karşılaşma sonrası Kameni’yle bir araya gelip geçmişe yolculuk yaptı.