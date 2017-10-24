Gonca Akkuş: Eşim beni öldüresiye dövüyordu

Ebru Şallı ile sevgilisi Uğur Akkuş geçen Temmuz'da, Bodrum'da görüntülenmişti. Uğur Akkuş'un evli ve 2 çocuklu olduğu ortaya çıkmıştı.
Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi. Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikâhı kıydığı iddia edilmişti.
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş olay yaratan açıklamalarını sürdürüyor. Akkuş, Show TV'de yayınlanan Seda Ve Uğur'la programına telefon ile katılarak "Eşim beni dövüyordu. Nafaka vermemek için akıl sağlığımın yerinde olmadığını iddia etti. Buna karşılık eşim bana hala aşk şarkıları yolluyor" diye konuştu.
Öte yandan bugün de 'Duymayan Kalmasın' programında Gonca Akkuş'un şoke eden görüntüleri yayınlandı.
Bu görüntüler sonrası canlı yayına bağlanan Gonca Akkuş açıklama yaptı:
GONCA AKKUŞ: BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR
"Bu benim ikinci çocuğuma hamileliğimde çekilen görüntü. Eşim Miami'de bizi bir eve koydu. Elimde ne telefon ne de para vardı. Hamileliğimin 9. ayında 3 gün 3 gece eve gelmedi. Ben de yalnız olduğum için korkuyordum, her an doğum yapabilirdim ve bu yüzden arkadaşını aradım. Arkadaşını aradığımı öğrenince eve geldi. Dolaptan kemerini alıp, bıçakla üzerime yürüdü. Sonra da etrafı dağıttı. Polisi çağıracağımı söylediğim için Uğur tabakları kırıp kameraya almaya başladı. Bu görüntülerden sonra polisi aramaya vicdanım el vermedi, çünkü orası Amerika. Şu an beni ölümle tehdit ediyorlar, polise başvurdum. Hiçbir şeyden korkum yok."
"EBRU ŞALLI SABIKA KAYDI İSTESİN"
"Ebru Şallı, Uğur'dan sabıka kaydı istesin, silahla adam yaralamaktan Uğur hakkında suç kaydı var. Uğur'un yengesinin dediği gibi Ebru Şallı ve Uğur dini nikah yapmışlar. Uğur ile velayet davamız devam ediyor. Önümüzdeki hafta çocuklarımı alacağım. Uğur'dan 20 milyon tazminat ve çocuklarım için 10 bin TL nafaka alacağım"
- Uğur Akkuş
- Gonca Akkuş
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.