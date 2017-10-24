Gonca Akkuş: Eşim beni öldüresiye dövüyordu

Ebru Şallı ile sevgilisi Uğur Akkuş geçen Temmuz'da, Bodrum'da görüntülenmişti. Uğur Akkuş'un evli ve 2 çocuklu olduğu ortaya çıkmıştı.



Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi. Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikâhı kıydığı iddia edilmişti.



Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş olay yaratan açıklamalarını sürdürüyor. Akkuş, Show TV'de yayınlanan Seda Ve Uğur'la programına telefon ile katılarak "Eşim beni dövüyordu. Nafaka vermemek için akıl sağlığımın yerinde olmadığını iddia etti. Buna karşılık eşim bana hala aşk şarkıları yolluyor" diye konuştu.

Öte yandan bugün de 'Duymayan Kalmasın' programında Gonca Akkuş'un şoke eden görüntüleri yayınlandı.

Uğur Akkuş

Gonca Akkuş

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Bu görüntüler sonrası canlı yayına bağlanan Gonca Akkuş açıklama yaptı:"Bu benim ikinci çocuğuma hamileliğimde çekilen görüntü. Eşim Miami'de bizi bir eve koydu. Elimde ne telefon ne de para vardı. Hamileliğimin 9. ayında 3 gün 3 gece eve gelmedi. Ben de yalnız olduğum için korkuyordum, her an doğum yapabilirdim ve bu yüzden arkadaşını aradım. Arkadaşını aradığımı öğrenince eve geldi. Dolaptan kemerini alıp, bıçakla üzerime yürüdü. Sonra da etrafı dağıttı. Polisi çağıracağımı söylediğim için Uğur tabakları kırıp kameraya almaya başladı. Bu görüntülerden sonra polisi aramaya vicdanım el vermedi, çünkü orası Amerika. Şu an beni ölümle tehdit ediyorlar, polise başvurdum. Hiçbir şeyden korkum yok.""Ebru Şallı, Uğur'dan sabıka kaydı istesin, silahla adam yaralamaktan Uğur hakkında suç kaydı var. Uğur'un yengesinin dediği gibi Ebru Şallı ve Uğur dini nikah yapmışlar. Uğur ile velayet davamız devam ediyor. Önümüzdeki hafta çocuklarımı alacağım. Uğur'dan 20 milyon tazminat ve çocuklarım için 10 bin TL nafaka alacağım"