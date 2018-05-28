4 | 9

Vuslateri, “Eşim Burak Ertoğan’la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz” mesajı atmıştı.