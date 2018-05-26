Eşinden geçtiğimiz ay boşanan oyuncu Gonca Vuslateri, Müjdat Gezen’in Kadıköy’deki sanat merkezinde verdiği iftar davetine şarkıcı Fatih Ürek’le birlikte katıldı.

Mekândan da birlikte ayrılan ikili, “Bol bol şarkı söyledik. Müjdat Abi udu ile bizi eğlendirdi” dedi. HT Magazin'in haberine göre, adı bir süredir Kerem Alışık ile anılan oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine, “Aramızda bir şey yok. Biz iki iyi arkadaşız” açıklaması yaptı.