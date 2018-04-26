Dizilerde yaptığı başarılı tiplemelerle adını geniş kitlelere duyuran son dönemlerin başarılı oyuncularından olan Gonca Vuslateri kimdir? Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gonca Vuslateri kaç yaşında ve nereli? Bu sezon Show TV'de yayınlanan Tehlikeli Karım dizisinde Derin karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncunun sanat ve hayat hikayesi...

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

Diziler



Ruhsar (1997)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006)

Canım Ailem (2009, atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader

Anne (2016, Star TV) - Şule

Sinema



Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)



Tiyatro



Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010

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