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Sözcü'nün haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Vuslateri, birlikte görüntülendiği Kerem Alışık'la ilgili çıkan aşk haberleri için, “Aşık olsam aşık oldum derim. Hayatımda kimse yok” açıklamasını yaptı.