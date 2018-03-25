Seyhan İlçesi Merkez Park tarafından bulunan Sinanpaşa Köprüsü'nde meydana gelen olayda,, Z.B. (48) isimli kadın köprü üzerinden Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada nehirde Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Gondol ile gelin ve damadı gezdiren gondolun kaptanı zabıta Yüksel Karbağ, Z.B.'nin atladığını gördü.

İHA'nın haberine göre, suya düşen kadının yanına gondolla gelen Karbağ, gelin ve damadın yardımıyla kadını sudan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Su içerisinden çıkarılan kadın, 'Bu kızla ne yapacağım' diyerek gözyaşlarına boğulurken çevredeki vatandaşlar kadını zorla sakinleştirdi.

Tedbir amaçlı hastaneyle getirilmek istenilen Z.B. hastaneye gitmeyi reddedince ailesiyle birlikte polis merkezine getirildi.

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