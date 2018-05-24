Dünyanın önde gelen lastik şirketlerinden Goodyear ve Euro Truck Simulator2 (ETS2), bilgisayar oyuncularına FIA Avrupa Kamyon Yarışları öncesi meydan okuyor. Euro Truck Simulator 2 ile iş birliğine giden Goodyear, 26-27 Mayıs tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası'na (ETRC) sanal ortamda yarışa vaktinde kamyon yarış lastiği getirme temalı bir yarışma başlatıyor.

Sezonun ilk yarışı olan bu etkinlikte Goodyear, ETRC ile olan ortaklığını sürdürüyor. FIA şampiyonasının tek lastik ortağı olan Goodyear, tüm yarışmacılar için yarış lastiklerini tedarik ediyor ve aynı zamanda bir sanal gerçeklik kabini da dahil olmak üzere oyunlar ve teşhir standlarıyla Paddock (Padok) Köyü’ne katılıyor. Euro Truck Simulator 2 bilgisayar oyunu ile sağlanan iş birliği, İtalya’daki yarışa eğlencenin ve öğrenimin yeni bir boyutunu getiriyor.

Misano kamyon yarışı için ETS2 oyuncuları, SCS Software tarafından düzenlenen “World of Trucks – Motorlarınızı Çalıştırın” adlı online etkinliğe katılabiliyorlar. Bu etkinlikte, World of Trucks projesine kaydolan tüm oyuncular (www.worldoftrucks.com), Goodyear Yarış Kamyonu lastiklerini ve diğer malzeme ve ekipmanları sanal ortamda Misano Adriatico’daki ETRC yarışına teslim etmeye davet ediliyor. Bu görevde başarılı olan oyuncular, Goodyear, Krone ve ETRC markalarını taşıyan özel bir dorsede malzemeleri piste teslim ederek, özel oyun içi ödüller kazanacaklar. Teslimatlar, yaklaşık bir düzine farklı şehir arasından yapılacak tercihlerle, 200 kilometreden fazla bir mesafeyi kapsayacak.