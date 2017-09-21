Google 1,1 milyar dolara Tayvanlı telefon şirketi HTC'nin çalışanlarını alacak

- Getty Images

Akıllı telefon sektörüne yatırımı arttıran internet devi Google 1,1 milyar dolar karşılığında Tayvanlı telefon şirketi HTC'yle anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla Google HTC'den hisse almayacak fakat HTC çalışanlarının bir kısmı Google'a katılacak.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarındaki önemli oyunculardan biri olan HTC son dönemde Apple ve Samsung ile rekabet etmekte zorlanmıştı.

Google 2018 başında anlaşmanın hayata geçirilmesini bekliyor. Bunun için düzenleyici kurumların izninin alınması gerekiyor.

Tayvan Borsası'nda HTC hisselerindeki işlemler Perşembe günü durdurulmuştu.

Bu hamleyle, Google'ın donanım konusundaki kapasitesini artırması bekleniyor.

Pixel telefonları için birlikte çalışmışlardı

Şirketin Kıdemli Donanım Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, Google'ın bloğunda "Google'ın donanım kısmı hâlâ gelişme aşamasında. Gelecekte iş arkadaşlarımız olacak HTC çalışanlarıyla bugüne kadar Pixel telefonları için birlikte çalışmıştık" ifadelerini kullandı.

HTC'ye göre akıllı telefon araştırma ve geliştirme bölümündeki çalışanların yarısına denk düşen yaklaşık 2 bin kişi Google'a geçecek.

HTC geçen yıl piyasaya çıkan Google Pixel ve Pixel XL telefonlarını üretmişti. Telefonların yeni modelleri önümüzdeki ay piyasaya sürülecek.

- Getty Images Google yeni modellerini önümüzdeki ay tanıtacak

Analiz - Dave Lee, BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri, San Fransisco

Dün Apple'ın milyonlarca müşterisi sadece birkaç saat içinde en güncel işletim sistemi olan iOS 11'e geçti.

Bunu Android deneyimiyle bir karşılaştırın, Google'ın yayınladığı etkileyici ve yenilikçi güncellemelerin akıllı telefonlara yüklenmesi aylar, bazen yıllar alıyor.

Google yazılım ve donanım arasındaki bu kopukluğun büyük bir sorun olduğunun farkında. HTC ile yapılan bu anlaşma söylentilere yansıdığı gibi satın alma şeklinde olmasa da bu sorunu çözebilir. Google üst düzey akıllı telefonları kontrol etmeyi başarırsa yazılımını da daha istekli bir şekilde geliştirebilir.

Bazı açılardan bu 1,1 milyar dolarlık anlaşma, ihtiyacı olan bir dosta bir süre yetecek kadar para vermek gibi düşünülebilir. HTC işe devam edebilmek için Google'ın parasına ihtiyaç duyuyor. Google'ın ise HTC'nin uzmanlığı ve üretim kabiliyetine ihtiyacı var.

Daha önce de Motorola'yı almıştı

Bu Google'ın akıllı telefon üretimine girmek için ikinci denemesi.

2011'de Google, Motorola'nın mobil telefon kısmını 12,5 milyar dolara almış ve yalnızca 3 yıl sonra satmıştı.

CSS Insight analiz şirketinden Geoff Blaber, bu yüzden HTC anlaşmasının şüphelere yol açabileceğini ancak yine de Google'a tasarım ve mühendislik anlamında önemli katkılar yapacağını söylüyor:

"Google için daha büyük risk, en temel işinin özünde donanım varken bu alana girmemek olurdu.

"Bu anlaşma akıllı telefon işini sürdürmekte zorlanan ve erken girdiği sanal gerçeklik piyasasında büyümek isteyen HTC'ye, uzun zamandır ihtiyaç duyduğu yatırımı sağlayacak."

HTC, Vive adlı sanal gerçeklik gözlüğünü üretiyor. Bu gözlük Google tarafından Facebook'un sahibi olduğu Oculus Rift'e tercih ediliyor.

Vive'ın satışları da Oculus Rift'in iki katı civarında.

Artırılmış gerçeklik: Apple, Google, Microsoft ne yapıyor?

iPhoneX: Apple'ın yeni telefonuna giden yolda 10 dönüm noktası

Google soracak: Depresyonda mısınız?

Apple, 1 trilyon dolara koşuyor

iOS 11'in yüklendiği telefonlarda bazı uygulamalar çalışmaz hale geliyor