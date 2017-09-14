Google'a ayrımcılık davası!

Teknoloji devi Google'ın üç eski kadın çalışanı, ayrımcılığa uğradıkları ve maaşlarının ödenmediğini iddia ederek dava açtı.

San Fransico mahkemesinde açılan davada Google, kadın çalışanlarına ödemesi gereken ikramiye ve maaşları ödemediği ve cinsiyetçi ayrımcılık yaptığı iddiasıyla suçlanıyor. Çalışma Bakanlığı da davayı araştırmaya başladı.

Davacılar Google'ın yazılım mühendisi, iletişim uzmanı ve Kaliforniya-Mountain View'de çalışmış bir yönetici oluşuyor.

Davacılar, Kaliforniya'da kadınların benzer işlerde erkeklerden daha az maaşla çalıştırıldığı, ayrıca ikramiyelerinin de daha az olduğunu iddia ediyorlar.

Google suçlamalara henüz cevap vermedi.