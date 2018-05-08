Google’ın yarın düzenleyeceği I/O yıllık geliştiriciler konferansında, kullanıcılara akıllı telefonlarıyla ne kadar vakit geçirdiklerini görme ve yönetme şansı tanıyacak yeni bir Android özelliği tanıtacağı iddia ediliyor.

The Washington Post’un haberine göre, söz konusu özellik içerisinde ebeveynlerin çocuklarının akıllı telefon kullanımlarını kısıtlayabilecekleri ve yönetebilecekleri fonksiyonlar da yer alacak.

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Söz konusu özellik, Google’ın akıllı telefon kullanımını kontrol altına almaya sağlamak için yaptığı ilk hamle olmayacak. Teknoloji devi halihazırda Family Link adlı araçlarıyla ebeveynlerin çocuklarının uygulama kullanım sürelerini kısıtlamalarını ve cihazı uzaktan kilitlemelerini mümkün kılıyor.

Google’ın yarın ayrıca Google Asistan’ın daha interaktif bir sürümünü tanıtacağı ve bu yılki Google I/O etkinliğinin temasının ‘sorumluluk’ olacağı söyleniyor.

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