Google aldı, HTC hisseleri uçtu



Cep telefonu piyasasında taşları yerinden oynatan hamle, hisse değerini de oynattı. Tayvan borsasında işlem gören HTC hisseleri yüzde 9.96 oranında artışla bu satın almaya çok olumlu bir tepki verdi.

Google, HTC'yi 1.1 milyar dolara alacağını açıklamıştı. Satın alma, 2018'de tamamlanacak.

htc

google

Google HTCyi satın aldı

Gogle HTCyi alıyor

Google HTCyi ne kadara aldı