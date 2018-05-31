Google, geliştirdiği teknolojinin askeri amaçlarla kullanımına sınırlar çizecek yeni bir tüzük üzerinde çalışıyor. The New York Times’ın haberine göre yeni ilkelerin içeriği henüz belli değil ancak bu kurallar, şirketin ürettiği yapay zekaların silah endüstrisinde kullanımına izin vermeyecek.

Geçtiğimiz Mart ayında Google, Pentagon’la ortak bir projede çalıştığı ortaya çıkınca büyük tepkiler almıştı. ‘Project Maven’ ismi verilen bu projede Google’ın rolü drone saldırıları için hedefleri belirleyecek bir yapay zeka sunmaktı.

Nisan ayında şirketin 3100 çalışanı bu ortaklıktan çıkılması için dilekçe vermiş ancak Google, bu projenin Sanayi Bakanlığı tarafından ‘ofansif olmayan’ amaçlarla kullanılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Mayıs ayında birçok çalışan savaş teknolojine üretim yapmayı reddetmiş ve işinden istifa etmişti.

Görünüşe göre şimdilik istifalar ve tepkiler işe yaramış gibi görünüyor. Google’ın yeni etik prensipleri önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.