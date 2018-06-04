TEKNOLOJI devi Google, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zekâ projesini sürdürmeme kararı aldı. Amerikan medya kuruluşlarında yer alan habere göre, Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 yılı sonunda süresi biten 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını çalışanlara söyledi.

“Maven” adlı askeri yapay zekâ projesinin 8 milyon 6 bin dolar hacme sahip olduğu belirtiliyor. Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla, insansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor. Google çalışanları, daha önce projeye karşı bir imza kampanyası düzenleyerek şirketi “savaş ticaretinden” uzak durmaya çağırmıştı. İmza kampanyasına katılan çalışanların sayısı mayıs ortası itibarıyla 4 bine ulaşmıştı. Çalışanların başlattığı kampanyaya, ABD’de siber dünyada vatandaşların haklarını savunan sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation da destek vermişti.

‘KONTROL YAPAY ZEKÂDA OLABİLİR’

Gazete Habertürk'ün haberine göre robotların askeri amaçlarla kullanılmasını engellemeyi hedefleyen International Committee for Robot Arms Control (ICRAC) da bir açık mektup kaleme alarak Google çalışanlarını desteklediğini duyurdu. ICRAC açıklamasında, kullanılan teknolojinin insanların karar verme konumunda olmadığını, İHA’larla tam otomatize hedef belirleme sistemlerine yol açabileceğini kaydetti. Bu durumda özerk İHA’larla, insani gözetim ya da kontrol olmaksızın otomatize bir biçimde öldürmeye sadece bir adım kalacağı uyarısı yapıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER