Google’ın ABD Ordusu’yla birlikte geliştirdiği Project Maven (Becerikli Projesi), askeri drone’ların gözetleme ve saldırı kabiliyetlerini geliştirmek için video analizi yapan bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Teknoloji devinin çalışanları, Google’ın projeyle ilişkisinin markaya “tamir edilemez zararlar” vermesinden korkuyor.

Çalışanların Google CEO’su Sundar Pichai’ye gönderdiği açık mektupta şu satırlar dikkat çekiyor: “Google’ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Project Maven’ın iptal edilmesini ve ne Google’ın ne de iş ortaklarının savaş teknolojileri geliştirmeyeceğine dair açık bir politika yayınlamasını istiyoruz.”

The New York Times’a göre, açık mektup aralarında kıdemli mühendislerin de bulunduğu 3.100 Google çalışanı tarafından imzalandı. Öte yandan çalışanların konuyla ilgili endişelerini tepe yönetime de bildirdikleri belirtiliyor.

Şirketin dünya çapında 88 binden fazla çalışanı bulunuyor.

"GOOGLE DEĞERLERİNİ UNUTMAYIN..."

Mektuba ilk yanıt, Google’ın bulut departmanının direktörü Diane Greene’den geldi. Greene, söz konusu teknolojinin herhangi bir silah ateşlemek ya da askeri drone’ların uçurulmasında kullanılmayacağını açıkladı.

Google çalışanları, şirketin bu hamleyle kullanıcıların güvenini riske attıklarını ve dünyaya karşı yükümlü olduğu etik sorumluluğu hiçe saydığı görüşünde.

Çalışanlar mektupta Google yönetimi şu sözlerle uyarıyor: “Teknolojilerimizin ahlaki değerlerini üçüncü taraflara sunamayız. Google’ın belirlenen kuralları bunu açıkça ortaya koyuyor: Kullanıcılarımızın her biri bize güveniyor. Bunu asla tehlikeye atmayın, asla. Bu teknolojiyi ABD devletinin askeri gözetleme faaliyetleri için geliştirmek ve bunun potansiyel ölümcül sonuçları kabul edilemez.”

GOOGLE POPÜLER SERVİSİNİ KAPATIYOR!