Google Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Sayfa tıklandığında Türk Bayrağı dalgalanmaya başlarken, kullanıcılar daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfalara yönlendiriliyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

cumhuriyet bayramı