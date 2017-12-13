Arama motoru devi Google, Türkiye'den 2017 yılında en çok hangi kelimelerin arandığına dair detaylı bir rapor paylaştı. Paylaşılan raporda Türkiye'de yükselen arama trendleri ve en çok aranan kelimeler yayınlandı.
Türkiye’de 2017 yılının en trend aramaları sıralamasında Genel kategoride “Milli Piyango”, “Stres Çarkı” ve “YSK”, sorular kategorisindeyse dizide konu edilen “Pestisit nedir?” ilk sıralarda yer aldı.
Google’da 2017 yılında Türkiye’de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç kelime “Pestisit”, “Varlık Fonu” ve “Chia Tohumu” oldu. Pestisit kelimesinin Ufak Tefek Cinayetler dizisinde kullanıldıktan sonra popüler olması dikkat çekiyor.
● 2017 yılında en çok aranan diziler kategorisinde en başta yer alan Game of Thrones’u sırasıyla Fi ve İçerde dizileri takip etti. Diziler kategorisinde ilk 10 diziden 8’i Türk yapımı diziler olurken, ilk 10 dizi sıralamasında sondan giren Stranger Things ile birlikte sadece 2 yabancı dizi yer buldu. İlk 10 sıralamasındaki yerli diziler, dördüncü sıradan itibaren Kalp Atışı, İsimsizler, İstanbullu Gelin, Siyah Beyaz Aşk, Şevkat Yerimdar ve Söz oldu.
● 2017’nin lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde ilk üç sırayı tatlı ise “krep”, “aşure” ve “güllaç” aldı. Yani, 2017’de tatlı yedik ve Google’da da tatlı aradık.
● Bu yılın en çok aranan ilk üç şarkısı ise Çağatay Akman’ın “Gece Gölgenin Rahatına Bak”, Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” şarkıları ile düğünlerin vazgeçilmezi “Erik Dalı Gevrektir” oldu.
Türkiye’de 2017’de Yükselen Genel Aramalar
1 - Milli Piyango 2017
2 - Stres Çarkı
3 - YSK
4 - e-okul
5 - Referandum Sonuçları
6 - Morpa Kampüs
7 - Bayram mesajları
8 - Altın fiyatları
9 - Katar
10 - Arakan
Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar - İsimler
1 - Vatan Şaşmaz
2 - Filiz Aker
3 - İbrahim Erkal
4 - Harun Kolçak
5 - Cem Korkmaz
6 - Metin Hara
7 - Tayfun Talipoğlu
8 - Tarkan
9 - Aleyna Tilki
10 - Murat Başoğlu
Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – Diziler
1 - Game of Thrones
2 - Fi
3 - İçerde
4 - Kalp Atışı
5 - İsimsizler
6 - İstanbullu Gelin
7 - Siyah Beyaz Aşk
8 - Şevkat Yerimdar
9 - Söz
10 - Stranger Things
Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar - Yemek Tarifleri
1 - Krep
2 - Aşure
3 - Güllaç
4 - Enginar
5 - Kuymak
6 - İçli Köfte
7 - Mücver
8 - Pankek
9 - Trileçe
10 - Humus
Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar - Nedir?
1 - Pestisit
2 - Varlık Fonu
3 - Chia Tohumu
4 - Başkanlık Sistemi
5 - Kara Cuma
6 - Kuching Sendromu
7 - Youtuber
8 - Kodlama
9 - Stalk
10 - Sübye
Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar - Şarkılar
1 - Gece gölgenin rahatına bak
2 - Sen olsan bari
3 - Erik dalı gevrektir
4 - Yolla
5 - Canavar
6 - Yorumlardan Şarkı
7 - Koştum hekime
8 - Kıymetlim
9 - Muhbir
10 - Ateşle Oynama
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