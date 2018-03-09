İnternet dünyasının en büyük arama motoru olan Google, özel günlerde ' doodle' adını verdiği logo tasarımını etkinleştiriyor ve Google logosu bu özel güne uygun olarak tasarlanıyor. Böylece özel günleri unutmadığını gösteren Google, son olarak da 2018 Paralimpik Olimpiyatları'nı ana sayfasına taşıdı.

Dün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne uygun bir doodle ile kullanıcılarla buluşan Google, kısa bir süre önce sona eren PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları için de her gün farklı bir doodle ile ziyaretçisinin karşısına çıkmıştı.

GOOGLE'DAN 2018 PARALİMPİK AÇIKLAMASI

2018 Paralimpik oyunun başlamasıyla dünya gözlerini bir kez daha PyeongChang'a çevirecek! Dünyanın dört bir yanındaki 80 ülke, bu yıl 9-18 Mart arasında düzenlenen spor müsabakalarında yarışacak. Daha önce hiç olmadığı kadar fazla kadın sporcu da dahil olmak üzere 670'den fazla sporcu, yıllarca süren sıkı çalışma ve eğitimden sonra yeteneklerini gösterme şansına sahip olacak.

Paralimpik oyunlarının kadrosu şunları içerir:

Alp disiplini, biatlon, kros kayağı, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye curling. Gelecek 10 gün boyunca, sporda 80'den fazla madalya verilecek.

Bugünkü Doodle, yarışmadaki tüm sporcuları temsil ediyor, hepsi birlikte podyumda bir yer yakalamak için yarışıyor.

Herkese iyi şanslar ve oyunlar başlasın!

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