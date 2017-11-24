Google'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü doodle'ı! Google, Öğretmenler Günü'nü unutmadı

Arama motoru devi Google, özel günler için hazırladığı tasarım olan " doodle"ı bir kere daha aktifleştirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ana sayfasına taşıyan Google, hazırladığı hareketli doodle ile tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. İşte Google'ın 24 Kasım Öğretmenler günü doodle'ı ve detaylar...

GOOGLE'DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOODLE'I

Şimdiye kadar birçok özel günde logosunu o özel güne özgün olarak değiştiren Google, birçok ülkede kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü için de bir doodle hazırladı.

Hareketli bir şekilde hazırlanan doodle'da, Google logosundaki G,o,o,g ve e harfleri öğrenci, L harfi ise öğretmen olarak göze çarpıyor. Arka planda ise tahtada sırasıyla dersler geliyor. Öğretmen olarak gördüğümüz L harfi ise ders anlatıyor.

Google'ın Öğretmenler Günü için hazırladığı hareketli doodle, öğretmenlerin oldukça hoşuna gitti. Aynı zamanda hazırlanan doodle, sosyal medyada da konuşuldu.

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24 kasım öğretmenler günü