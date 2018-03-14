Arama motoru devi Google, özel günlerde logosunu değiştirerek bu günleri ana sayfasından ziyaretçilerine hatırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde son olarak Dünya Kadınlar Günü için doodle hazırlayan Google, şimdi de "Dünya Pi Günü" için logosunu değiştirdi. Peki Dünya Pi Günü nedir? Pi Günü neden doodle oldu?

DÜNYA Pİ GÜNÜ GOOGLE'DA DOODLE OLDU

Matematikte önemli bir sayı olan ve dünya genelinde 3,14 olarak baz alınan Pi sayısına özel bir gün olan Dünya Pi Günü, her yıl 3'üncü ayın 14'üncü günü (14 Mart) 1988 yılından beri kutlanmaktadır. Matematikçilerin adeta bir bayram havasında kutladığı Pi Günü'nde çeşitli etkinlikler yapılmakta ve panolar hazırlanmaktadır.

Google da bu özel günü es geçmeyerek özel günlerde aktifleştirdiği doodle'ı bu defa Dünya Pi Günü için ana sayfasına taşıdı. Hazırlanan doodle'da, Google logosu Pi sayısına özel olarak tasarlanmış durumda. Ziyaretçiler, Google ana sayfasına girdikleri takdirde, Dünya Pi Günü için hazırlanan doodle'ı görüntüleyebiliyor.

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