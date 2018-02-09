Arama motoru devi Google, bilindiği üzere bazı özel günlerde logosunu o özel güne uygun olarak değiştirmekte ve ana sayfasına taşımaktadır. Bunun gibi özel günleri ön plana çıkararak vatandaşlara hatırlatan Google, bugün başlayacak olan Kış Olimpiyatları için de bir doodle hazırladı ve ana sayfasına yerleştirdi. İşte Google'ın hazırladığı Kış Olimpiyataları doodle'ı hakkında detaylar.
GOOGLE'DAN KIŞ OLİMPİYATLARI'NA ÖZEL DOODLE
Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 23. Kış Olimpiyatları, bugün yapılacak olan açılış töreniyle resmen açılacak. Google da, bugün başlayacak olan Kış Olimpiyatları için bir doodle hazırladı.
Hazırlanan doodle'da, olimpiyat oyunlarında oynanan oyunlar penguen gibi hayvanlar kullanılarak videolu bir şekilde kullanıcılara aktarılıyor.
KIŞ OLİMPİYATLARI NEDİR?
23. Kış Olimpiyatları, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde bugün yapılacak olan açılış töreniyle resmen başlayacak ve 25 Şubat 2018 Pazar gününe kadar oyunlar sürecek.
1988 yılında Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Güney Kore, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan iki adaylığın ardından Fransa'nın Annecy ve Almanya'nın Münih kentlerini geride bırakarak tarihinde ilk kez kış oyunlarını düzenleme hakkını elde etti.
Olimpik ve paralimpik oyunlarda toplam 22 bin 400 gönüllü görev yapacak. Dünya genelinde 91 bin kişinin gönüllü olmak için başvurduğu, kabul edilenlerin yüzde 14'ünün okyanus aşırı ülkelerden geldiği bildirildi.
15 disiplinde 102 madalya mücadelesinin yapılacağı oyunlarda, 3 bin 894 sporcu ve yetkili olimpiyat köyünde konaklayacak.
Oyunların maskotu olarak tanıtılan beyaz kaplanın adı ise "Soohorang". Maskotun adı, Kore dilinde korumak anlamına gelen "sooho" kelimesiyle, kaplan anlamındaki "Ho-rang-i" kelimelerinden türetildi.
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