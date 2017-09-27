Google doğum günü çarkıfeleği Doodle oldu - Google'ın yaş günü!

Arama motoru devi Google, 4 Eylül 1998 tarihinde kuruldu ancak doğum günlerini 27 Eylül'de kutlamaktadır. Bunun sebebi ise, Google'ın 27 Eylül 2005 tarihinde rekor index sayısına ulaşması. Peki Google doğum günü çarkıfeleği nedir, nasıl kullanılır?

GOOGLE DOĞUM GÜNÜ ÇARKIFELEĞİ

Önemli günler, olaylar ve kişiler için temasını değiştirerek 1 günlüğüne Doodle adını verdiği tasarımları kullanan Google, kendi yaş gününü de Doodle ile kutladı. Çarkıfelek şeklindeki tasarıma bastığınızda rastgele bir seçenek çıkıyor ve "Açmak İçin Tıklayın" butonuna bastığınızda da çarkıfelekte çıkan simgeye ait işlem gerçekleşiyor. Hayvan sesleri ve çeşitli animasyonların görüntülendiği Google doğum günü çarkıfeleği, şu an itibaıyla google.com.tr adresinde görüntülenebiliyor.

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