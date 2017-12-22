21 Aralık Kış Gündönümü, bilindiği üzere kış mevsiminin başlangıcı olarak bilinmekte ve bu günde en uzun gece, en kısa gün yaşanmakta. Google da özel günlerde aktifleştirdiği doodle özelliğini bu sefer de 21 Aralık Kış Gündönümü için aktifleştirdi. İşte 21 Aralık Kış Gündönümü doodle'ı hakkında detaylar.
21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ, GOOGLE'DA DOODLE OLDU
Kuzey Yarımküre'de yaşayan milyonlarca vatandaş, 21 Aralık Kış Gündönümü nedeniyle en uzun geceyi yaşadı. Ülkemizde de Sinop'ta 15 saat 6 dakika olarak yaşanan en uzun gece (Kış Gündönümü) hakkında Google da doodle özelliğini devreye soktu.
Google'ın 21 Aralık Kış Gündönümü için hazırladığı doodle, ana sayfada yer aldı ve Google'ı açan vatandaşlar, 21 Aralık Kış Gündönümü doodle'ını görüntüledi.
Google'ın hazırladığı doodle, hareketli olarak aktifleştirildi. Doodle'ı oynattığımızda ise bir farenin kayak yaptığı ve evindeki hali görüntüleniyor.
Bilindiği üzere Google, özel günlerde ana sayfasına bu özel günü taşıyor ve konu hakkında hazırladığı doodle ile gün/günler boyunca doodle'ı ana sayfasında tutuyor.
Google'ın 21 Aralık Kış Gündönümü için hazırlamış olduğu doodle'ı görüntülemek için Google'ın anasayfasına (http://www.google.com.tr) girmek yeterli oluyor. Doodle üzerinde yer alan oynat butonuyla da doodle izlenebiliyor.
DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
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