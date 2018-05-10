Gmail’e gelecek büyük değişimlerin konuşulduğu şu günlerde Drive da yeniliklerden nasibini alacak. Yeni güncellemeyle birlikte site daha estetik, daha düzenli bir görünüme kavuşuyor. Google’ın G Suite blogundan yaptığı duyuruda güncellemeler tanıtıldı.

İşte o değişiklikler:

- Sol üstteki Drive logosu değişecek.

- Eklediğiniz bir şirket logosu varsa sağ üst kısma alınacak.

- Ayarlar butonu üste gelecek.

- Yardım Merkezi butonu da üste alınacak.

- Sayfa arkaplanı gri yerine beyaz yapılacak.

- ‘Yeni’ butonu değişti.

- Başlıklar için kullanılan yazı tipi değişti.

Drive’ın daha efektik ve pratik kullanımı için geliştirilen bu güncellemeler yavaş yavaş kullanıma sunulmaya başlandı. 2 hafta içinde tüm kullanıcılar yeni tasarımı kullanıyor olacak.