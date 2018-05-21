Google video sohbet uygulaması Duo’ya Android kullanıcıları için ekran paylaşma özelliği getirdi. Yeni özelliği kullanmak için kamera ikonunun üzerindeki yeni ekran paylaşma tuşuna dokunmak yeterli oluyor.

Ekran paylaşma ikonuna tıklandığında, kullanıcılar Duo’nun ekranlarını olduğu gibi karşıdaki kullanıcıyla paylaşacağına dair bir uyarıyla karşılaşıyor. Eğer bu uyarıyı onaylarsanız, karşı taraf ekranınıza bağlanıyor ve ekran kırmızı bir çerçeve içerisine alınıyor.

Kullanıcılar bağlandıkları ekranda uzaktan herhangi bir işlem yapamıyor. Bu nedenle teknik destek özelinde ancak telefon sahibini yönlendirebiliyor.

9to5Google sitesine göre, Duo’nun ekran paylaşım özelliği şu an için sorun yaşıyor. Birçok kullanıcının ekranına bağlanmakta sorun yaşanırken, bağlantı başarılı olsa bile ekranın donup kaldığı belirtiliyor.