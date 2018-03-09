Google'ın video görüşme uygulaması Google Duo, yeni özelliği ile kullanıcılarını bir hayli memnun edecek. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, artık kullanıcılar birbirine ulaşamadıkları, bağlantı problemleri yaşadıkları veya görüntülü arama çağrısı reddedildiği zaman görüntülü video kaydı gönderilebilecek.

Şu an için 30 saniyeyi geçemeyecek olan bu video görüntülü mesajların istenildiği taktirde telefona kaydedilmesi de mümkün. Ayrıca tıpkı WhatsApp mesajlarında olduğu gibi bu video mesajların da uçtan uça şifreleme yöntemiyle korunacağı belirtiliyor.

Hem iOS hem de Android kullanıcıları için getirilen bu yeni özellik önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm dünyada kullanıma sunulacak.