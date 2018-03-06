Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Georgia Adaları'nda Google Earth aracılığıyla esrarengiz bir cisim görüntülenmişti. YouTube üzerinden yayın yapan Secureteam10 isimli bir kanal tarafından gündeme getirilen görüntüler, kısa sürede dünya basınının ve sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

İngiliz basının geniş yer verdiği görüntülerdeki cisim ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Pek çok internet kullanıcısı bu görüntülerin bir uzay gemisi olduğunu söyledi. Youtube'da yayınlanan görüntüler şimdiye kadar 1 milyondan fazla görüntülendi.

Kullanıcılar Google Earth görüntüleriyle tartışmaları alevlendirse de görüntünün sırrı çözüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan akademisyen Dr. Richard Waller, UFO iddialarının aksine bu görüntüye çevredeki bir dağdan kopan buz parçasının neden olduğunu belirtti. Kendisine göre uydu tarafından çekilen görüntüler, açıdan dolayı yanılgılara sebep oldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER