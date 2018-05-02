Siber korsanların gün geçtikçe daha da güvensiz bir hale getirdikleri web’de uygulama geliştiricilerine güvenli bir liman sunmak isteyen Google, yeni tanıttığı ‘.app’ uzantılı alan adında şifrelenmiş bağlantıyı zorunlu tutuyor.

.App alan adı, .com ve .net gibi üst seviye uzantıların arasına katılırken, Google tarafından sunulan şifrelenmiş iletişim protokolü üçüncü tarafların siteyle kullanıcı arasındaki etkileşimi izlemesini ya da müdahale etmesini engelliyor. Google, uygulama geliştiricilerinin ürünleri için geliştirdiği bu alan adında, normalde bir seçenek olan HTTPS şifreleme teknolojisinin zorunlu olarak kullanılması gerektiğini belirtiyor.

GOOGLE’IN KURUCUSUNDAN MEKTUP VAR!

“Yeni alan adını uygulamalarınızın indirme bağlantılarını, güncellemelerini ve içeriklerini yayınladığınız güvenli sayfalar olarak kullanabilirsiniz.” diyen Google alan adı yöneticisi Ben Fried, blog yazısında ayrıca şu cümlelere yer verdi: “Reklam odaklı virüslere ve internet servis sağlayıcılarının izleyicilerine karşı koruyan HTTPS, .app uzantılı tüm web siteleri için zorunludur.”

.App uzantısı 8 Mayıs’tan itibaren satın alınmaya başlanabilecek. Alan adı uzantısıyla ilgili detaylı bilgi get.app sitesinden öğrenilebilir.