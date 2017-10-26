Google, Güneş Sistemi’ni haritaladı

Google NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından sağlanan fotoğraflarla Güneş Sistemi’ni de haritaladı. Gökbilimsel sanatçı Björn Jónsson’ın desteğiyle hayata geçirilen yeni özellik, gezegenlere ve doğal uydulara yeryüzleri incelebilecek kadar yakınlaşılmasını sağlıyor.

İsteyenler Google Street View tarafından fotoğraflanan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun içine de girebiliyorlar.

Güneş Sistemi’nin haritalanması için teleskoplardan ve uzay araçlarıyla yapılan keşiflerden elde edilen bilgilerden de faydalanıldı. Kullanıcılar inceledikleri gezegende veya uyduda, uzay ajansları tarafından keşfedilen bölgelerin isimlerini görebiliyor.

Buradan denenebilen özellik üzerinde çalışmalar hâlâ devam ediyor. Özellikle uyduların üzerine eklenen bölge etiketlerde hatalar olduğu belirtiliyor. Akademik çevreler ve ilgililerin desteğiyle özelliğin kısa sürede son haline getirilmesi planlanıyor.

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