Google Haritalar motorculara özel rotalar oluşturmaya başladı

Motosiklet ve bisiklet kullananlar, trafikte otomobillerden çok daha hızlı ilerleyebiliyor. En sonunda Google Haritalar da bu fikri benimsedi ve iki tekerli araç kullananlar için en iyi rotaları belirlemeye başladı.

İlk olarak Hindistan’da kullanıma sunulan özellik, Google Haritalar’ın rota oluşturma fonksiyonuna yaya, otomobil ve toplu taşıma ulaşım şekillerinin yanı sıra motosikleti de ekliyor.

Kullanıcılar, gitmek istedikleri yeri seçtikten sonra, motosiklet ikonuna tıklayarak hedefe en hızlı ulaşabilecekleri özel rotayı görebiliyor.

Google, motosiklet ve bisikletler için rota belirlerken, otomobiller tarafından kullanılamayacak kestirmeleri de hesaba katıyor. Google Haritalar’ın oluşturduğu motosiklet rotaları, aynı yere otomobil ile gidilmek istendiğinde çıkarılandan daha kısa sürede kat edilebiliyor.

Yapılan karşılaştırmada, Google Haritalar servisinin 256 KM’lik mesafenin motosiklet ile otomobile kıyasla 40 dakika daha kısa sürede kat edilebileceğini hesapladığı görüldü.

Android işletim sistemi için güncellenen Google Haritalar’ın en yeni sürümü (v9.67.1) ile kullanılabilen iki teker modu, şu an için yalnızca Hindistan’da kullanılabiliyor ve diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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