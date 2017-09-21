Google, HTC'yi satın aldı! Artık kendi telefonunu kendi üretecek

Google, bugüne dek ürettiği kendi markasını taşıyan telefonları aslında anlaşarak başka üreticilere yaptırdı. Daha önce bu konuda HTC'nin yanı sıra LG ve Motorola ile çalışan şirket, bir dönem Motorola Mobility'yi yani şirketin mobil departmanını satın almış, daha sonra bunu Lenovo'ya satmıştı.
Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Pixel adlı telefonları üreten HTC ise, bugün ortaya çıkan bir haberle Google bünyesine katıldı. 1,1 milyar dolarlık nakit ödeme ile gerçekleşecek satın alma, 2018'de tamamlanacak.
Google Donanımdan Sorumlu Yönetici Rick Osterloh ile HTC CEO'su Cher Wang anlaşmayı duyururken
MERKEZİ TAYVAN OLACAK
HTC'nin akıllı telefon bölümünü kapsayan anlaşma sonrasında, Tayvanlı şirket dilerse Vive sanal gerçeklik başlıkları ve telefon gibi diğer ürünlerini de kendi markasıyla hazırlamaya devam edebilecek. Zira anlaşma, Tayvan'daki 2 bin HTC çalışanının Google çalışanı olmasını kapsıyor.
Bir zamanlar her 10 telefondan 1'ini üreten HTC, artık küresel akıllı telefon pazarında yüzde 0,9 pay ile 'ustalara saygı kuşağı' düzeyinde görülüyor. Ancak şirket yine de Google ile iyi durumda, zira Google Pixel telefonlara can vermek için bir süredir çalışıyorlardı.
MOTOROLA'YI 2 YILDA DÖRTTE BİRİNE SATMIŞTI
Satın almanın Motorola'daki gibi olacağı konusunda söylentiler ise zaman kaybetmeden görünür olmaya başladı. Ancak buradaki fark, Google'ın Motorola'yı daha çok lisansları için satın almasıydı. Bu sebeple 2012 yılında ödenen miktar da 12,5 milyar dolar gibi yüksekti. Google, bu satın almadan iki sene sonra Motorola Mobility'yi Lenovo'ya 3 milyar dolara yakın bir ücret karşılığında satmıştı.
Şirketin HTC satın alması ile telefon pazarında daha aktif bir rol oynaması bekleniyor. Ancak bu hamlenin, Samsung gibi devlerle doğrudan rekabetten ziyade, Android'li cihazlara yön verecek şekilde olacağını düşünmek daha doğru olur.
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Misafir 54 dakika önceGoogle Apple Amazon Facebook gibi șirketler o kadar büyüdüler ki önlerinde sağlam duracak șirket kalmadı artık.00