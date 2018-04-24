Google'ın kârı ve gelirleri coştu

Alphabet'ten yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,8 artarak 31,15 milyar dolar olduğu belirtildi. Firma, 2017'nin ocak-mart döneminde 24,75 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Açıklamada, şirketin net karının da yılın ilk üç ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 73,1 artarak 9,4 milyar dolara yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Alphabet, geçen senenin ilk çeyreğinde 5,43 milyar dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca açıklamada, firmanın hisse başına düşen karının geçen yılın ocak-mart döneminde 7,73 dolardan, bu senenin aynı aylarında 13,33 dolara yükseldiği duyuruldu.

Reklam gelirlerinde yüzde 24,4 artış

Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de açıklamada yer verildi.

Açıklamada, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelirin yılın ilk çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 24,4 artışla 26,64 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Google, geçen yılın ocak-mart döneminde 21,41 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

Alphabet'in net kar ve gelirinin yıldan yıla yükselmesinin ardından firmanın hisselerinde de artış görüldü.

Şirketin hisseleri pazartesi gününü bin 73 dolardan tamamladıktan sonra, New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde bin 110 dolara kadar yükselerek yüzde 3,4 artış kaydetti.