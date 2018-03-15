Google’ın geçtiğimiz gün kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerini reklam ağından yasakladığını açıklamasının ardından, en değerli kripto para Bitcoin 7.700 dolara kadar gerilemişti.

Bitcoin’i takiben diğer büyük kripto paralarda da düşüş yaşandı. Yüzde 5 değer kaybeden Ethereum’un değeri 651 dolara kadar geriledi. Diğer popüler kripto paralardan Ripple yüzde 3,8 değer kaybı yaşayarak 0,74 dolar, Bitcoin Cash ise yüzde 3,2 değer kaybıyla 1.018 dolar seviyesine düştü.