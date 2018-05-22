İngiltere’de günlük yayımlanan Times Gazetesi, 2016 yılında Google X tarafından hazırlanan 8 dakika uzunluğundaki bir videonun internete sızdığını ve Google hakkında ürkütücü söylemler barındırdığını yazdı.

Gazetenin salı günkü sayısında yayımlanan haberde, "Google, insanların davranışlarını manipüle etmek ve tüm canlıların faydasına olacak sonuçlar elde etmek için bireyler hakkında topladığı devasa büyüklükteki verileri kullandığı bir gelecek tahayyül ediyor" denildi.

Sızdığı iddia edilen sekiz dakikalık videoda, Google’ın elindeki verileri “kayıt defteri” olarak tanımladığını ve bunların pasif olmaktan çıkarılarak, insanların eylemlerini şirketlerin değerlerine uygun değiştirebileceğinin vadedildiği belirtiliyor.

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Google'ın bir kişi hakkında yeterli bir veriye sahip olmadığı durumlarda ise algoritma bu kişiye hakkında veri toplamak için cazip bir ürün geliştirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu video hakkında açıklama yapan Google, videonun mevcut ya da geleceğe dair herhangi bir planı yansıtmadığını, tamamen bir “düşünme deneyinden” ibaret olduğunu duyurdu.

2016 yılında Google içerisinde dağıtılmak üzere hazırlandığı belirtilen videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz: