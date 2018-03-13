Google, Android telefonlarda bulunan Kişiler uygulamasına Google Pay Send üzerinden para gönderme kısayolu ekliyor. Böylece kullanıcılar, rehberlerindeki kişilere direkt para gönderebilecek

Geçtiğimiz ay ödeme uygulamalarını yeniden tasarlayan Google, Android Pay uygulamasını Google Pay, Google Wallet cüzdan uygulamasını ise Google Pay Send’e dönüştürmüştü. Şirketin Android telefonlarda bulunan Kişiler uygulaması için kademeli olarak yayımlamaya başladığı yeni güncelleme, Google Pay Send ile rehber kişilerine para gönderilmesini sağlıyor.

Google Kişiler uygulamasına sunucu tarafından getirilecek v2,5 güncellemesi, Android’li telefonların rehberine arkadaşlar ve aile fertlerine direkt para gönderilmesini sağlayacak bir kısayol ekliyor.

Her bir kişi kartında bulunan arama, mesaj ve e-posta ikonunun yanına eklenen olan para gönderme butonu, Android Mesajlar’ınkine benzer bir arayüz üzerinden para transferi yapılmasını mümkün kılıyor. 'Gönder' tuşuna basıldıktan sonra, kullanıcılardan ne kadar göndermek istediklerini belirtmeleri isteniyor ve işlem tamamlanıyor.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan güncellemede henüz rehberdeki kişilerden para talep etme özelliğinin yer almadığı belirtiliyor.