Arama motorunu iOS işletim sistemiyle çalışan cihazlara entegre etmek isteyen Google, uygulaması için gelişmiş bir iMessage eklentisi geliştirdi.

Güncellenen uygulama sayesinde, iPhone ve iPad kullanıcıları mesajlaşma penceresi üzerinden web’de arama yapabiliyor ve sonuçları doğrudan iMessage sohbetlerinde paylaşabiliyor.

Kullanıcılar, Google eklentisi üzerinden arama çubuğunu kullanabildikleri gibi, ‘Hava Durumu’, ‘Yakınımdakiler’ (Mekanlar ve Etkinlikler), Trendler (Haberler) ve Videolar gibi sekmelerden özelleştirilmiş aramalar da yapabilecek.

Google eklentisi üzerinden ayrıca GIF aramaları da yapılabiliyor ve sonuçlar doğrudan konuşmada paylaşılabiliyor.