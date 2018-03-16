Google ödüllü gençler Journey Konferansı‘nda

Zone‘un genç kurucuları, 2017 Mayıs ayında Google tarafından düzenlenen ve San Fransisko’daki Silikon Vadisi’ne bağlı “Technovation Challenge: Girls for a Change“ adlı kız öğrencilere yönelik kodlama ve girişimcilik yarışmasına katıldılar. Yarışmada MIT App Inventor üzerinden bir app kodlayan ve iş modellerini oluşturan Topuz ve Güngör‘ün projeleri, Türkiye’den seçilen tek yarı finalist oldu ve iş modelleri özel bir takdir belgesi aldı.

Bir app yerine platform olarak ilerlemenin liseli gençler için daha yararlı olacağı kararını veren Topuz ve Güngör, Zone ile bireysel farkındalık yaratarak üretken genç kimliklerin oluşmasını hedefliyor. Zone’a bağlı bir topluluk olan Zone Kolektif ise farklı liselerden seçilmiş akademik ve sosyal alanlarda başarılı öğrenci temsilcilerinden oluşuyor. Zone Kolektif liseler arası bir iletişim ağı oluşturmayı hedeflerken, aynı zamanda atölye çalışmaları, etkinlik ve konferanslarla kendi projelerini yürütüyor.

23 farklı lise temsilcisinden oluşan “Zone Kolektif” lise öğrenci ağı, 17 Mart‘ta Türkiye‘de ilk defa bir okula bağlı olmayan ve liseliler tarafından tasarlanan Journey Konferansı‘nı gerçekleştiriyor. “Journey“ tanımlaması ile genç girişimciler, gençlerin kendilerini keşfetme yolculuğunu ve aynı zamanda öğrenmenin hayat boyu hiç zaman bitmeyen bir yolculuk olduğuna gönderme yapıyorlar.

Journey Konferansı‘nda mercek altına alınacak akademik konular ve ilgi alanları ise “21. yüzyılda start-up’lar nasıl şekilleniyor?“, “Yapay zeka bizi nasıl etkileyecek?“ “Dijitalleşme çağında sanat nereye gidiyor?“, “Potansiyelinizin en çoğunu kullanmanız için edinmeniz gereken yetkinlikler neler?“, girişimcilik, akademik kariyer, spor, kültür-sanat ve sinema.