Arama motoru devi Google, önemli bir güvenlik açığını rapor ettiği için 17 yaşındaki Uruguaylı genci ödüllendirdi. 36 bin dolarlık ödeme alan Ezequiel Pereira’nın bulduğu güvenlik kusuru, hacker’ların şirketin iç sistemlerini değiştirmesine sebep olabilirdi.

Beşinci kez Google’a güvenlik açığını rapor eden Pereira, ilk seferinde 500 dolar kazanmış ve o zamandan beri benzer hatalar için gözünü açık tutmuştu. Uruguaylı genç, yaptığı açıklamada ise “Gerçekten iyi hissettiriyor. Önemli bir şeyler bulduğum için memnunum.” dedi.

Bilgisayar kullanmaya 10 yaşındayken başlayan Pereira, programlama işleriyle 11 yaşında haşır neşir olmaya başladı. Yıllarını çeşitli program dillerini öğrenmek ve kodlama yarışmalarına katılarak geçirdi. Bu müsabakalardan birinde Google’ın Kaliforniya’daki genel merkezine gezi kazanmıştı.