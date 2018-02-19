Google, yıllardır arama motorunda yer alan ‘Resmi Görüntüle’ özelliğiyle, kullanıcıların söz konusu görselin kaynağına ulaşmasını ve istediği takdirde birkaç saniyede kendi bilgisayarına indirmesini sağlıyordu.

Geçtiğimiz hafta kaldırılan tuşun nasıl geri getirileceği bulundu. Chrome ve Opera web tarayıcılarını kullananlar, ‘Resmi Görüntüle’ isimli tarayıcı eklentisini indirerek, tuşu eskiden olduğu yere geri getirebiliyorlar. Eklentiyi buradan görebilir ve tarayıcınıza kurabilirsiniz.

Alternatif olarak, Startpage’in Google tabanlı arama motorunu kullananlar ise herhangi bir eklentiye gerek duymaksızın görselleri görüntüleyebiliyorlar.

Bilmeyenler için Google’dan görselleri görüntülemenin bir yolu daha var. Fotoğraflara sağ tıkladıktan sonra açılan menüden ‘yeni sekmeden aç’ diyerek de görsellerin kaynağına ulaşabilirsiniz.