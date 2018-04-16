Google Asistan'ın tanıtılmasından önce mikrofon kullanarak mobil cihazlarda arama, sesi metine çevirerek mesajlaşma, e-posta gönderme ve müzik kontrolü yapılabiliyordu.

2010 yılından bu yana hizmet veren ve 2012'den beri de 10'dan fazla dili destekleyen yazılım, 2014'ten bu yana Türkçe olarak da kullanılabiliyordu.

Asistan'ın tanıtılması ile sesli aramadaki bu gelişmeler de yavaş yavaş yeni sisteme aktarılmaya başlandı. Şimdi ise sesli arama için son değişiklik yapılıyor.

Google Now içerisinde kırmızı mikrofonla görülebilen sesli arama, artık mesaj, e-posta ya da klavyenin olduğu alanlarda artık Google Asistan'ı çalıştıracak ve hizmeti de buradan sağlayacak.

Değişiklik şimdilik Google 7.26.14 beta kullananlarda görülüyor. 7.25.17 kararlı sürüm halen Sesli Arama'yı çalıştırıyor. Buradan anlaşıldığı üzere, değişiklik 7.26 sürümüne olacak güncellemeyle birlikte tüm cihazlara yayılacak.