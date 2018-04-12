Google, Microsoft Excel’in en önemli özelliklerinden olan ve birbirini tekrarlayan işlemleri otomatikleştiren makrolar özelliğini Tablolar web uygulamasına getirdi.

Google’ın ücretsiz Excel alternatifini kullananlar, artık makrolar oluşturabiliyor ve tablolarında uygulayabiliyor.

Tablolar makroları bulut tabanlı dosyalar için özel olarak geliştirildiğinden, bir dosyada aynı anda çalışanlar olduğunda bile makroların çalıştırılmasına olanak tanıyor.

Oluşturulan makrolar komut dizilerine dönüştürülüyor ve istenildiğinde elle değiştirilebiliyor. Bu sayede hatalı makroları değiştirmek ya da bir makroyu güncellemek için en baştan kaydetmek gerekmiyor.