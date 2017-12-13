Google yeni “Appsperiments” programı kapsamında şirketin deneysel teknolojileriyle geliştirilen üç yeni fotoğrafçılık ve video uygulaması yayınladı.

Storyboard uygulaması yalnızca Android için, Scrubbies yalnızca iOS için ve son olarak Selfissimo! uygulaması her ikisi için de geliştirildi.

Uygulama (app) ve deney (experiment) kelimelerinin türetilmesiyle isimlendirilen Appsperiments programı, şirketin Motion Still isimli uygulamasından esinlenilerek başlatıldı. Programın amacı ise Google’da geliştirilen teknolojilerin son kullanıcılar için uygulamalara dönüştürülmesi.

Motion Stills gibi yeni yayınlanan uygulamalar da tamamen işlevsel ve tamamlanmış yazılımlar ancak onları farklı kılan Google’da geliştirilen deneysel teknolojiler üzerine inşa edilmiş olmaları.

Google’ın yeni yayınladığı uygulamalardan ilki olan Storyboard, çektiği videolardan altı kare seçiyor ve çizgi roman temasına yerleştiriyor. Google, bu uygulamaya yeni yerleşim düzenleri ve temalar ekleyecek.

Bir diğer uygulama Selfissimo! ise kullanıcısı durana kadar fotoğraf çekmeye devam ediyor. Tıpkı fotoğraf kabinlerinde olduğu gibi birçok farklı pozda fotoğrafı tek bir çekimde yakalamak mümkün oluyor.

Son uygulama Scrubbies, video kliplerin hızla ileri geri sarılmasını sağlayarak video döngüleri hazırlanmasını mümkün kılıyor.

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