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Yoğun e-posta trafiğine maruz kalan profesyoneller çoğunlukla her e-postaya yanıt veremiyor ve haftalarca yanıtsız kalan e-postalar olabiliyor. Gmail artık böyle durumlarda kullanıcıları uyarıyor. Bir e-postayı birkaç gün boyunca görüntülemediğinizde ve yanıtlamadığınızda Gmail bunu size hatırlatacak.