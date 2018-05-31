Bloomberg’in haberine göre, Google’ın bu yılın ekim ayında satışa sunacağı yeni amiral gemileri Apple iPhone X ile büyük benzerlikler taşıyacak.

Her iki telefon da çift ön ve iyileştirilmiş arka kameralara sahip olacakken, daha büyük ekranlı XL modelinin uçtan uca ekran ve iPhone X’dakine benzer bir çentikle gelecek.

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Google’ın Apple’ın ayak izlerini takip etmesi bu kadarla da sınırlı değil. Bloomberg, Google’ın iPhone X’u üreten Foxconn şirketiyle Pixel modellerini ona ürettirmek için görüşmelere başlamış durumda.

Google’ın ilk modelini 2016 yılında satışa sunduğu Pixel serisi, geçtiğimiz yıl Pixel 2 ve XL modelleriyle devam etmişti. Google’ın 2017 yılında 3,9 milyon Pixel sattığı açıklanmıştı.

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