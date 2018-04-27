Ünlü aksiyon kameraları üreticisi GoPro 2014 yılında halka açıldığında 285 milyon dolar değerinde hisse kazanan şirketin kurucu CEO’su Nick Woodman, kötü geçen 2017’nin ardından yönetim kurulu tarafından cezalandırıldı.

Yönetim kurulu, Woodman’ın bu yıl 1 dolar maaş almasına ve tüm primlerinin iptal edilmesine karar verdi.

Woodman, yönetim kurulunun belirlediği hedefleri tutturması halinde 2017 yılı için şirketten 1,2 milyon dolar prim kazanacaktı. Ancak geçtiğimiz gün açıklanan yıllık sonuçlarda, GoPro’nun beklenenin çok altında satışlar, işten çıkarmalar ve çok hızlı büyüyen kamera drone’lar pazarından çekilmesiyle dolu fiyasko bir yıl geçirdiği ortaya çıktı.

GoPro 2017 yılında 1,18 milyar dolar gelir elde ederken, ABD’de tatil dönemi olarak anılan ve Noel alışverişlerinin yapıldığı aralık ayının da bulunduğu çeyrekte satışlar yüzde 38 düştü. Şirketin 2017 yılındaki net zararı yüzde 56 artarak 182,9 milyon dolara çıktı.

Yönetim kurulu, 2017 yılındaki kötü performans nedeniyle Woodman’ın geçtiğimiz yıl için prim almayacağını belirtirken, 2018 yılında ise 1 dolar maaş ve prim olmadan çalışacağını duyurdu.

Şirketin kurucu CEO’su olan Woodman ayrıca GoPro’nun çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor.

GoPro bu yılın başında bankacılarla anlaşarak şirketin satılması için potansiyel ihtimalleri ve senaryoları incelemeye başladı. Şirket maliyetlerini düşürmek için iş gücünün yüzde 20’siyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

UYUYAN DEV 10 YIL SONRA UYANIYOR!