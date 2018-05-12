Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketi'nin, bugün yapılan elektronik genel seçim sistemine hile karıştırıldığı iddiasını ortaya atmasının ardından parti merkezine ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Süleymaniye kent merkezindeki Goran Hareketi'nin parti merkezine, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi'nin dörtlü toplantı gerçekleştirdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ağır silahlarla ateş açıldı.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, saldırganlar Goran Hareketi'nin parti binasına ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerinde gerginlik devam ediyor.

Goran Hareketi'nin televizyonu KNN ise, parti binasına saldırıların, seçime hile karıştıran Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) İstihbarat Sorumlusu Lahur Şeyh Cengi'ye ait olduğunu ileri sürdü.

Silahlı saldırının ardından Goran'ın çağrısı üzerine çok sayıda sempatizan parti binası önünde bir araya gelmeye başladı.

KDP de Süleymaniye'deki elektronik seçim sonuçlarını reddetti

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