YouTube'da UFOmania adlı bir kanalın yayınladığı görüntü, görenleri hayrete düşürdü. Google Earth'de New York eyaletindeki East Lake George bölgesine Street View üzerinden göz atıldığında, havada enteresan bir nesne olduğu tespit edildi.

Kısa sürede büyük ilgi gören görüntülerde, gökyüzünde yarısı karanlık yarısı ise aydınlık olan küre şeklinde bir cisim gözüküyor. UFO iddialarını da içeren yorumlarda, tuhaf şeklin lensdeki bir lekeden kaynaklanabileceği de söyleniyor.

Esrarengiz cismin yer aldığı Google Street View görüntüsüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Harita